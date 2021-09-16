«Дуже красива дівчинка»: внучку Алли Пугачової визнали копією Примадонни у дитинстві

Внучату племінницю Алли Пугачової, Аллу-молодшу, чиї світлини в Instagram розмістила її мама Гузель Пугачова, визнали дуже схожою на зоряну родичку у дитинстві.



На фото дівчинка сидить у дитячому стільчику, посміхається і світиться від щастя.

Читачі сторінки відразу стали писати, що малеча схожа на бабусю Аллу.



«Як же вона схожа на маленьку Аллу Пугачову», «Дуже красива у вас дівчинка росте», «Лапусенька солодка», — написали вони у коментарях.



Але потім фото почали коментувати заздрісники Примадонни (вочевидь, незадоволені її останнім постом у соцмережі), і відгуки в акаунті довелося підчистити.



Нагадаємо, внучка співачки Алли Пугачової з'явилася на світ у серпні 2020 року. Поки Примадонна зі своєю близькою родичкою особисто не знайомилася. Але коли Аллі Пугачовій-молодшій виповнився рік, вона через свого племінника Влада, батька маленької дівчинки, передала для крихітки подарунок.



Алла Борисівна якось прихистила сина свого племінника Євгена. Тоді його батько страждав від алкогольної залежності. Хлопчика виховувала Примадонна, а зараз він живе у її водія.



Відомо, що співачка періодично піддається нападкам з боку недоброзичливців. Нещодавно її звинуватила колишня солістка групи «Міраж» Наталя Гулькіна. На хейт Примадонна відповіла у соцмережі.

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