У віці 92 років у себе вдома в американському штаті Коннектикут померла одна з останніх зірок «золотого століття» Голлівуду Джейн Пауелл. Про це повідомляє видання The New York Post .

Джейн Пауелл (уроджена Сюзанн Лоррейн Б'юр) з двох років займалася танцями, а в десять почала вчитися вокалу. У 1943 році під час канікул в Голлівуді Сюзанн стала переможницею в конкурсі талантів, влаштованому кіностудією «Universal Pictures», і наступного ж дня підписала контракт. Її кінодебют відбувся рік по тому, коли дівчинці було всього 15 років — у фільмі «Пісня відкритої дороги». Ім'я її героїні з цієї картини — Джейн Пауелл — стало її псевдонімом.

Актриса домоглася великого успіху, знімаючись у мюзиклах. У 1940−1950-х роках вона стала однією з найбільших зірок студії Metro-Goldwyn-Mayer. У 1951 році Джейн разом з Фредом Астером знялася у фільмі «Королівське весілля». Пауелл також відома за ролями у фільмах «Сім наречених для семи братів», «Три моряки та дівчина», «Глибоко в моєму серці», «Зачарований острів». Вона також працювала в театрі та на телебаченні.

Кадр з фільму "Королівське весілля"

Однією з останніх робіт актриси стала поява в одному з епізодів серіалу «Закон і порядок: Спеціальний корпус» у 2002 році.

Кінозірка була заміжня п'ять разів. У неї троє дітей і дві онуки. Останній її чоловік, актор і публіцист Дікі Мур, помер у 2015 році.

Раніше «ФАКТИ» писали — Прах голлівудської зірки поховали через п'ять років після смерті — урну доставили першим класом літака з шампанським та ікрою.

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