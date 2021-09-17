Дочка Валерія Сюткина знайшла хлопця на сайті знайомств на одну ніч
Віола Сюткина, дочка відомого російського співака Валерія Сюткина, який виступав в Мінську для Олександра Лукашенка, переживає зміну в особистому житті — дівчина розлучилася з нареченим з Німеччини Тором. Про це повідомляє «КП».
Дочка Сюткина працює в Театрі на Малій Бронній, і в ньому ходять розмови, що зараз Віола з головою поринула в роботу через особисту драму.
«Я з самого початку ні на що серйозне не розраховувала. Ми познайомилися на сайті зустрічей на одну ніч. Тор написав: „Хочу дізнатися тебе глибше“ — і я погодилася. Про що ні краплі не пошкодувала», — стверджувала Віола.
Після цього роман молодих людей тривав чотири роки. Віола регулярно викладала знімки з Тором в соцмережах.
Знайомі були впевнені, що закохані одружаться. Але все закінчилося розривом.
Нагадаємо, Валерій Сюткін внесений в базу сайту «Миротворець» за те, що підтримав агресію РФ проти України і захоплення Криму.
Раніше повідомлялося, що у Дмитра Жука і Яни Цибульської виникла пауза у відносинах.
Фото Instagram violasyutkina555
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