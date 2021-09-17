Негативний тест або вакцинація: група «Океан Ельзи» озвучила вимоги по концерту у Львові

У суботу, 18 вересня, у Львові відбудеться концерт групи «Океан Ельзи», лідер якої нещодавно став батьком. Але для глядачів будуть діяти обмеження через спалах коронавірусу в західних регіонах. Про це «Океан Ельзи» повідомляє в своєму Facebook.

Виступ на честь 360-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка пройде c виконанням карантинних вимог.

«Прохід на концерт буде дозволено як вакцинованим раніше, так і тим, хто пройде вакцинацію просто на місці перед концертом у мобільних пунктах вакцинаціі, а також тим, хто має негативний тест на COVID-19», — йдеться в повідомленні.

Для доступу на площу треба буде пред'явити один з документів:

сертифікат про вакцинацію від COVID-19 (електронний в додатку"Дія" або друкований від сімейного лікаря);

негативний тест на COVID19, який зроблений за 72 години до події, експрес-тест на визначення антигену коронавирусу SARS-CoV-2 або ПЛР-тест;

довідку про отримання першої дози вакцини від COVID-19.

Вільно проходять ті, кому не виповнилося 18 років. З собою треба мати медичну маску.

Нагадаємо, артист і шоумен Дмитро Кояденко через пандемію сто днів сидів удома.

Фото: Facebook групи «Океан Ельзи»

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