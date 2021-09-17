Популярна українська співачка Злата Огневич, яка ось-ось стане головною героїнею другого сезону реаліті-шоу «Холостячка», зізналася, що найскладнішим для неї на проекті виявився графік зйомок. Про це вона сказала в бесіді з «ФАКТАМИ».

За її словами, тільки перша вечірка тривала довше тридцяти (!) годин.

Однак, зізналася Злата, єдиний момент, який турбував її перед стартом проекту, це здатність при спілкуванні з учасниками забути, що навколо камери, давши волю своїм почуттям.

«Але зараз вже можу з упевненістю сказати, що у мене це вийшло. В середині зйомок я якось зловила себе на думці: навіть не помічаю, що крім мене і чоловіка на побаченні присутня знімальна група. Це дивовижний досвід», — сказала співачка.

Вона також зазначила, що жодного разу не розкаялася в своєму рішенні взяти участь в реаліті, і проект подарував їй безцінний досвід.

«Не хочу розкривати всіх карт, але поділюся потаємним: тут здійснилася моя давня мрія. Причому сталося це на першому ж побаченні. Я давно жила з думкою зробити це, але не було можливості реалізувати своє бажання. І нарешті все сталося!» , — заінтригувала нова «Холостячка».

Нагадаємо, незважаючи на шалений успіх першого сезону телепроекту, красивий роман Ксенії Мішиной і Олександра Еллерта закінчився гучним розривом. Втім, парочка недавно піднесла сюрприз, з'явившись разом на весіллі друзів.

Фото СТБ

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