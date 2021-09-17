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«Поруч з тобою відчуваю себе дівчинкою»: забудькувата Катерина Кухар нарешті привітала чоловіка з річницею весілля

17:40 17 вересня 2021
Стоянов і Кухар

Прима Національної опери Катерина Кухар, яка раніше пристрасно привітала чоловіка з днем народження, забула про річницю весілля. Запізніле привітання вона опублікувала в своєму Instagram.

«Два роки тому в цей день у нас був весільний ефір танців, а відповідно, вчора, ми з чоловіком розписалися та успішно забули про значну дату в метушливих днях», — написала Кухар.

Однак вона знайшла вагоме виправдання забудькуватості.

«Все-таки здорово, що нам не потрібна прив'язка до дат або символів, наша любов з нами постійно: в житті, творчості та в кожному повсякденному дні, — додала балерина. — Люблю тебе за те, що поруч з тобою я відчуваю себе дівчинкою».

Нагадаємо, чоловік української балерини Катерини Кухар Олександр Стоянов зворушливо привітав дружину з днем народження, назвавши її «особистим океаном краси, пристрасті, емоцій і почуттів».

Фото з Instagram ekaterinakukhar_official

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