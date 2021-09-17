Ахтем Сеітаблаєв став тестем: фото з весілля дочки відомого режисера

Український актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв, відомий глядачеві за фільмами «Киборги» і «Захар Беркут», видав заміж старшу дочку Назли.

Радісною новиною він поділився в соцмережі, опублікувавши фотографії з дочкою і зятем.

Судячи по знімках, пара пройшла як цивільну церемонію одруження, так і мусульманську церемонію в мечеті. За даними ЗМІ, свято відбулося в Туреччині.

Молодих і щасливого батька привітали п'ятий президент України Петро Порошенко, телеведучі Лілія Ребрик і Соломія Вітвіцька, співак DZIDZIO та інші.

Назли — донька від першого шлюбу режисера. У цьому ж шлюбі у Ахтема народилися дочка Сафіє і син Селім.

Нагадаємо, Сеітаблаєв відомий своєю різкою позицією щодо серіалу «Свати».

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