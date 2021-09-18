«Нашим чудам 8 років»: як Галкін привітав своїх дітей з днем народження

Ранок сім'ї Максима Галкіна і Алли Пугачової 18 вересня розпочався з пісень — щасливі батьки вітали з 8-м днем народження своїх спадкоємців — Гаррі і Лізу. Відео в мережу традиційно виклав гуморист.

Цікаво, що діти вирішили не чекати подарунків від тата і мами, а обмінялися сюрпризами самі — Гаррі зробив для Лізи стінгазету, а вона подарувала йому листівку.

Отримали подарунки від своїх чад і батьки.

Для них вдячні діти прочитали напам'ять ще й вірш про «нелегку» долю двійнят.

Ну, а після вручення дітям святкового торта з вісьмома свічками сімейство почали збиратися за подарунками для іменинників в Москву.

Нагадаємо, в цьому році двійнята Алли Пугачової і Максима Галкіна — Ліза і Гаррі — стали другокласниками московської гімназії, де вартість навчання складає 160 тисяч рублів на місяць на кожну дитину.

До речі, в цю ж гімназію віддала свою дочку Евангеліну і співачка Світлана Лобода.

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