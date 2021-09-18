Хочеться просто походити по ринку і поторгуватися: Ектор Хіменес-Браво поскаржився на зворотну сторону популярності

Суддя «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво поскаржився на власну популярність, через яку йому довелося відмовитися від деяких важливих для нього речей. Про це він написав у соцмережі.

Так, кулінар обожнює довго ходити по ринку, переходячи від однієї бабусі до іншої, вибираючи найкращий продукт. Але зараз до нього весь час підходять люди, які хочуть поговорити і зробити селфі, тому за продуктами він ходить дуже-дуже швидко — 15−20 хвилин.

Ще він нудьгує за походами на концерти, фестивалі, спортивні матчі, де раніше міг в натовпі потанцювати, пострибати, повболівати за гравців, покричати (до речі, Ектор виявився шанувальником хокею).

Також він любить просто їздити в метро, тролейбусі або трамваї — раніше він так і робив, але це було, коли він тільки приїхав до Києва. Але зараз це теж неможливо.

Сьогодні до нього завжди підвищена увага, і в якось в одному з міст Ектору довелося «відбиватися» від настирливості 100 чоловік відразу.

«Я начебто і розумію, що вони просто хочуть поспілкуватися, або фото, але це дуже лякає, ніби тебе зараз задавлять або затопчуть. І мені хочеться швидше втекти, що убезпечити себе», — розповів Браво.

Тому йому доводиться їздити відпочивати за кордон.

«Спокійніше всього в Канаді, я там можу місяць спокійно відпочити, видихнути, пожити, як звичайна людина, яка ходить на ринок, або гуляти. У Канаді мене ніхто не знає, і я можу відчувати себе, як проста людина», — зізнався він.

Нагадаємо, останнім часом в мережі все більше критикують рецепти Ектора в Instagram, називаючи їх дивними і навіть легковажними.

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