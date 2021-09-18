Микита Висоцький про Михайла Єфремова: «Сподіваюся, зможе вийти з колонії живим»
Актор Михайло Єфремов, який відбуває покарання за смертельну ДТП, дуже змінився за час ув'язнення. Про це в інтерв'ю «Стархит» розповів його друг Микита Висоцький.
За словами Висоцького, за майже півтора року позбавлення волі Єфремову довелося багато перенести й переосмислити. Він працює нарівні з усіма ув'язненими, попри серйозні хронічні захворювання.
Його позитивно характеризує керівництво колонії, де він сидить.
Єфремов повністю усвідомив тяжкість того, що зробив, свої помилки, неправильне поводження у суді.
Артист переписується, читає, готується, виношує творчі плани.
На питання журналіста: «Чи зможе Єфремов повернутися до роботи в кіно після звільнення?» Висоцький відповів так: «Сподіваюся, що він зможе живим, я вже не кажу, що здоровим, вийти з колонії».
Кінорежисер також сказав, що багато людей, з якими Єфремов працював раніше, чекають його не тільки як друга та рідну людину, але і як артиста.
Висоцький вірить, що його друг не втратить кваліфікацію і зможе знову працювати. Шкода тільки, що йде час і йде здоров'я.
Нагадаємо, днями касаційний суд не став пом'якшувати вирок Михайлу Єфремову. Захист актора просив суд скоротити термін у зв'язку з його слабким здоров'ям та перевести з колонії загального режиму у колонію-поселення.
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