Микита Висоцький про Михайла Єфремова: «Сподіваюся, зможе вийти з колонії живим»

Актор Михайло Єфремов, який відбуває покарання за смертельну ДТП, дуже змінився за час ув'язнення. Про це в інтерв'ю «Стархит» розповів його друг Микита Висоцький.



За словами Висоцького, за майже півтора року позбавлення волі Єфремову довелося багато перенести й переосмислити. Він працює нарівні з усіма ув'язненими, попри серйозні хронічні захворювання.



Його позитивно характеризує керівництво колонії, де він сидить.



Єфремов повністю усвідомив тяжкість того, що зробив, свої помилки, неправильне поводження у суді.

Артист переписується, читає, готується, виношує творчі плани.



На питання журналіста: «Чи зможе Єфремов повернутися до роботи в кіно після звільнення?» Висоцький відповів так: «Сподіваюся, що він зможе живим, я вже не кажу, що здоровим, вийти з колонії».



Кінорежисер також сказав, що багато людей, з якими Єфремов працював раніше, чекають його не тільки як друга та рідну людину, але і як артиста.



Висоцький вірить, що його друг не втратить кваліфікацію і зможе знову працювати. Шкода тільки, що йде час і йде здоров'я.



Нагадаємо, днями касаційний суд не став пом'якшувати вирок Михайлу Єфремову. Захист актора просив суд скоротити термін у зв'язку з його слабким здоров'ям та перевести з колонії загального режиму у колонію-поселення.



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