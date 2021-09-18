26.61 / 26.80 31.21 / 31.53
Київ: +16
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Микита Висоцький про Михайла Єфремова: «Сподіваюся, зможе вийти з колонії живим»

15:20 18 вересня 2021
Єфремов

Актор Михайло Єфремов, який відбуває покарання за смертельну ДТП, дуже змінився за час ув'язнення. Про це в інтерв'ю «Стархит» розповів його друг Микита Висоцький.

За словами Висоцького, за майже півтора року позбавлення волі Єфремову довелося багато перенести й переосмислити. Він працює нарівні з усіма ув'язненими, попри серйозні хронічні захворювання.

Його позитивно характеризує керівництво колонії, де він сидить.

Єфремов повністю усвідомив тяжкість того, що зробив, свої помилки, неправильне поводження у суді.

Артист переписується, читає, готується, виношує творчі плани.

На питання журналіста: «Чи зможе Єфремов повернутися до роботи в кіно після звільнення?» Висоцький відповів так: «Сподіваюся, що він зможе живим, я вже не кажу, що здоровим, вийти з колонії».

Кінорежисер також сказав, що багато людей, з якими Єфремов працював раніше, чекають його не тільки як друга та рідну людину, але і як артиста.

Висоцький вірить, що його друг не втратить кваліфікацію і зможе знову працювати. Шкода тільки, що йде час і йде здоров'я.

Нагадаємо, днями касаційний суд не став пом'якшувати вирок Михайлу Єфремову. Захист актора просив суд скоротити термін у зв'язку з його слабким здоров'ям та перевести з колонії загального режиму у колонію-поселення.

201

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Анастасія Приходько

«Принцеси не пукають трояндами»: Настю Приходько розлютили одкровення Саші Пустовіт

субсидія

Субсидії по-новому: повторна заява та хто не пройде жорсткий відбір

Гаррі і Ліза Галкіни

«Нашим чудам 8 років»: як Галкін привітав своїх дітей з днем народження

Андрій Данилко

Андрій Данилко пережив трагедію, яку приховував

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.