Алла Пугачова проігнорувала дебют онука в театрі, а Христина Орбакайте вибігла до сцени з квітами

В Росії 17 вересня 30-річний Микита Пресняков, у якого нещодавно виявили серйозне захворювання, дебютував на сцені Московського губернського театру. Онук відомої співачки Алли Пугачової зіграв головну роль в мюзиклі «Безіменна зірка» молодого режисера Олександра Созонова. Підтримати Преснякова прийшли його дружина Альона, Олена і Володимир Преснякови, Микола Басков, і багато інших, пише «Телепрограма».

А ось сама Примадонна, всупереч очікуванням, дебют онука на сцені проігнорувала — зарезервоване для неї місце так і залишилося вільним.

Втім, дивний вчинок бабусі не завадив Преснякову прекрасно виконати свою роль астронома Марина Мірою. Театральні критики високо оцінили його дебют, зазначивши, що Микита виглядав на сцені дуже органічно і природно — навіть незважаючи на відсутність належного акторського досвіду.

Коли Микита вийшов на уклін, його мама Христина Орбакайте вибігла до сцени з букетами квітів. Вона постала в чорному костюмі з брюками кльош і блузці в горох. Співачка поцілувала сина і його колегу Анну. Вона аплодувала разом з залом.

Шанувальники захопилися тим, як виглядає Христина. Багато також зазначили, що вона дуже уважна і турботлива мама.

«Яка шикарна! Просто вогонь», «Христина просто чудо, приблизна мама і красуня», «Микита точно пішов в вас, дуже талановитий хлопець», «Як же приємна Микиті така увага. Це прекрасно», «Класно, який у вас син артистичний», — прокоментували кадри користувачі Мережі.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно дочка Пугачової Ліза Галкіна захопила фанатів талановитою грою в театрі разом з племінницею Клавою (донькою Христини Орбакайте).

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