26.61 / 26.80 31.21 / 31.53
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Тато доньки — не Сергій Глушко»: Наташа Корольова шокувала розповіддю про позашлюбну дитину

18:10 18 вересня 2021
Тарзан і Корольова

У співачки Наташі Корольової, яка нещодавно відзначила порцелянове весілля зі стриптизером Тарзаном, виявляється, крім сина Архипа, є ще й донька. І її батько не Сергій Глушко (Тарзан). Про це вона розповіла у програмі «Секрет на мільйон».

Королева зізналася, що біологічним матеріалом пожертвувала заради близького друга, щоб здійснити його мрію.

«Я здійснила мрію дуже хорошої людини, мого друга. І зробила йому подарунок у вигляді прекрасної дівчинки, доньки. Я подарувала йому свою яйцеклітину. Я сама в шоку, але це сталося», — сказала співачка.

Батько дівчинки — уродженець Києва, але вже багато років живе в США, працює в IT-індустрії. В Америці, куди співачка часто літала до матері, вона потай від сім'ї і завела другу спадкоємицю.

Для сина й чоловіка її визнання стало шоком.

Раніше Королева вже розповідала, що вони з Тарзаном намагалися завести другу дитину. Але всі спроби були безуспішними.

Останній раз співачка завагітніла, коли їй було вже за 40. Тоді в мережі з'явилися відверті знімки Корольової, через які її стали цькувати. У вразливої жінки знову стався викидень.

Нагадаємо, у чоловіка Корольової стриптизера Тарзана теж є таємниці. Виявляється, до того, як доля звела його з Наташею, Сергій Глушко був одружений на дівчині на ім'я Олена з міста Мирний Архангельської області. Розлучилися подружжя не дуже добре, тому Тарзан нічого не знає про те, як зараз живе його перша дружина.

1071

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тарзан і Корольова

«Тато доньки — не Сергій Глушко»: Наташа Корольова шокувала розповіддю про позашлюбну дитину

Анастасія Приходько

«Принцеси не пукають трояндами»: Настю Приходько розлютили одкровення Саші Пустовіт

субсидія

Субсидії по-новому: повторна заява та хто не пройде жорсткий відбір

Гаррі і Ліза Галкіни

«Нашим чудам 8 років»: як Галкін привітав своїх дітей з днем народження

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.