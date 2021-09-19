Іменинники у білому та гості у вбранні з «Зоряних воєн»: Ліза та Гаррі Галкіни весело відзначили день народження

День сім'ї Максима Галкіна та Алли Пугачової, який розпочався з радісних пісень та поздоровлень, у суботу, 18 вересня, завершився не менш весело — вечіркою в стилі «Зоряних воєн», яку двійнятам Лізі та Гаррі влаштували батьки.

Кадрами зі свята поділився Максим Галкін.



У залі було багато світла, красувалася вивіска «Ліза та Гаррі», написана в стилі фентезійного фільму. Аніматори були персонажами знаменитої саги.

Іменинники одягалися у біле вбрання: Гаррі — в костюм з жакетом та сорочкою, а Ліза — в пишну сукню з органзи з рукавами-ліхтариками та золотим поясом.



Гордий Максим Галкін виглядав дуже демократично. Він зустрічав гостей й танцював.

А ось Алла Борисівна була дуже святковою у чорній сукні з рукавами-буфами та широким поясом. Мереживні мітенки та капелюшок з пір'я доповнили її лук. Шанувальники обдарували компліментами 72-річну співачку. Багато хто зізнався, що виглядає вона не тільки стильно, але й молодо.



Але в центрі уваги були, звичайно ж, Гаррі та Ліза. Діти змогли взяти в руки світлові мечі, а також поласувати тістечками та цукерками, виконаними у вигляді силуету Дарт Вейдера або майстра Йоди.



Крім того, на свято заїхали сестра двійнят Крістіна Орбакайте та їхній племінник Микита з дружиною Оленою.

«Гаррі з Лізочкою світлого шляху, вони у вас чудові», «Яке прекрасне свято! Як все продумано і зі смаком!»,"Прекрасне свято, з душею. Ви мене дивуєте кожен раз","Вітаємо самих видатних дітей", — прокоментували пост передплатники.

Нагадаємо, днями старший онук Пугачової Микита Пресняков дебютував на сцені Московського губернського театру. Він зіграв головну роль у мюзиклі «Безіменна зірка». Підтримати Преснякова-молодшого прийшли його дружина Олена, мама Крістіна Орбакайте, Олена та Володимир Преснякови, Микола Басков, й багато інших. А зарезервоване місце для Примадонни залишилося вільним.

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