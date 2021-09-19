26.61 / 26.80 31.21 / 31.54
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Зробила шлюбний контракт»: Лоліта відверто розповіла про найбільш «загрозливий» з п'яти шлюбів

23:07 19 вересня 2021
Мілявська

Російська співачка Лоліта Мілявська, яка довго добивалася розлучення з п'ятим чоловіком і мало не пов'язала себе шлюбом в шостий раз, зараз згадує, що лише один із її сімейних союзів погрожував фінансам зірки. Уникнути неприємностей допоміг шлюбний контракт. Про це співачка розповіла в інтерв'ю на каналі «Дождь».

Свої шлюби співачка описує з іронією: «Мені це потрібно було. Я кожен раз думала, що це назавжди… Я не бачила нічого поганого доти, поки не побачила для себе економічну загрозу».

«Майно не ділили. У мене були прекрасні чоловіки. І тільки один раз, коли я зрозуміла, що можу постраждати, я зробила шлюбний контракт. Хотіла себе убезпечити. І виявилося, що мала цілковиту рацію», — згадує співачка.

Весільні сукні Мілявська досі зберігає в офісі. Не викидає співачка і обручки. «Колись вони підуть мені на зуби… Раптом мода повернеться», — жартує вона.

Мілявська з 2017 року нев'їзна в Україну. У «чорний» список співачка потрапила через гастролі в Криму і порушення правил проїзду на окуповані території. З тієї ж причини, а також через виступи в окупованому Донецьку і за участь в російській пропаганді проти України Мілявську внесено в базу «Чистилище» сайту «Миротворець».

Фото lolitamilyavskaya / Instagram

111

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Індексація пенсій: кого стосується і як розрахувати суму підвищення

Тарзан

Тарзан закотив істерику через позашлюбну дочку Наташі Корольової, а її мамі стало зле, — ЗМІ

Андрій Данилко

Андрій Данилко пережив трагедію, яку приховував

Тарзан і Корольова

«Тато доньки — не Сергій Глушко»: Наташа Корольова шокувала розповіддю про позашлюбну дитину

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.