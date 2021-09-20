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Шоу-бізнес

Конфлікт на «Танцях з зірками»: Кухар подарувала MELOVIN мізки і поставила найнижчий бал

11:02 20 вересня 2021
Катерина Кухар

На «Танцях з зірками», на яких «оживили» легендарного Григорія Чапкіса, розгорається перший зірковий скандал. Конфлікт стався між суддею Катериною Кухар і учасником проекту MELOVIN. Після його виконання ча-ча-ча балерина зробила йому своєрідний подарунок — череп з мізками.

А Костянтин Бочаров (справжнє ім'я співака) вручив Катерині окуляри. Після примірки Кухар зазначила, що в них дуже погано видно.

Очевидно, презент судді не дуже сподобався артистові. На зірковому балконі у Маші Єфросиніної він продемонстрував МРТ свого головного мозку.

«Я настільки звик до таких випадів … Катя, вам вчитися гумору і підколам потрібно так багато, як мені танцям», — звернувся MELOVIN до Катерини.

Своєю оцінкою вона показала, що артистові ще дійсно потрібно багато вчитися в залі і поставила йому найнижчий бал — 3.

Всі подробиці третього ефіру, який покинула гумористка Олександра Машлятіна, читайте у «ФАКТАХ».

Нагадаємо, після другого ефіру шоу несподівано залишив Іван Люленов.

фото Instagram.com/ekaterinakukhar_official

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