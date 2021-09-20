«Нарешті дочекалася»: «таємна дружина» Винника з оберемком квітів зачарувала щасливою посмішкою

Співачка Таюне (Таїсія Сватко) представила свою нову пісню «Подруга». Крім радіопрем'єри, Таїсія обіцяє радувати хітом ще й на найближчих концертах з Олегом Винником.

«Нарешті дочекалася вам її показати», — задоволена виконавиця.

Таюне разом з Винником чекають на концертах в Кривому Розі, в Хмельницькому, сподівається на ще один виступ Чернігів.

Співачку хвалять за довгоочікувану прем'єру:

Нагадаємо, Таюне довгий час знали, як бек-вокалістку Олега Винника, його музу і натхненницю. Часто Таїсію називали «таємною дружиною» співака. Тепер Сватко активно розвиває сольну кар'єру.

Фото і відео — Творче життя команди Олега Винника / Facebook

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