Буде сімейне гніздечко: Володимир Остапчук будує дім своєї мрії

Відомий телеведучий і шоумен Володимир Остапчук, який розповів раніше про своє французьке минуле, поділився радісною новиною. Він втілив свою давню мрію — будує просторий заміський будинок. Про це ведучий каналу «Україна» розповів в Інстаграм і показав фото майбутнього будинку.

«У нас буде будинок. Так, така довгоочікувана для нас новина! У Остапчуків буде своє сімейне гніздечко, юхуу», — написав Володимир.

Його дружина Христина також не приховує радості і з нетерпінням чекає на переїзд. Зараз зіркова пара живе в орендованій квартирі.

Володимир Остапчук є ведучим шоу «Маска». Творці розкрили подробиці проекту і назвали імена зіркових експертів.

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