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Шоу-бізнес

Вакарчук вперше прокоментував народження сина

17:34 20 вересня 2021
Святослав Вакарчук

Музикант Святослав Вакарчук, який нещодавно став батьком, вперше прокоментував народження сина. На концерті у Львові на честь 360-річчя Національного університету імені Франка лідер «Океану Ельзи» заговорив про спадкоємця, якого назвали Іваном на честь діда. Зі сцени Вакарчук підтвердив народження дитини, однак подробиць повідомляти не став.

«В українських сім'ях, як і в багатьох інших сім'ях, батьки намагаються не афішувати своє особисте життя, щоб дати дітям в перший час повноцінно встати на ноги без зайвої уваги. Я дотримуюся цих традицій. Думаю, всі українці мене в цьому розуміють», — сказав Вакарчук.

Ім'я матері дитини 46-річний музикант не називає.

Раніше ЗМІ повідомляли, що це виконавчий продюсер компанії Radioactive Films Євгенія Яцута.

Відомо, що Євгенія брала участь у створенні кліпу для «Океану Ельзи» на пісню «В небо жене». Після вона з уже кругленьким животиком була помічена на прес-конференції кінофестивалю «Молодість».

У червні цього року Святослав Вакарчук повідомив про розрив відносин з Лялею Фонарьовою, з якої був разом майже 20 років. Спільних дітей у них не було.

фото Instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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