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«Страшно уявити, якби в салоні були діти»: Гайтану шокував переліт з Києва до Херсона

22:43 20 вересня 2021
«Страшно уявити, якби в салоні були діти»: Гайтану шокував переліт з Києва до Херсона

Відома українська співачка Гайтана поскаржилася на літак української компанії Windrose, яким вона летіла у Херсон. В Instagram вона розповіла, що в салоні літака було нічим дихати — на борту стояв надзвичайний сморід через вихлопні гази.

Ще однією проблемою стали щілини в літаку, які попередні пасажири намагалися затикати… серветками, проте це, звичайно, не допомогло.

«Друзі! Будьте обережні! Бережіть себе. Наслідки після такого польоту: нудота, безсоння, головний біль, страшна інтоксикація», — написала вона, задаючи риторичне питання, що б відчували на борту такого літака діти.

Тепер співачка намагається отримати пояснення ситуації від керівництва авіакомпанії.

Раніше на жахливі умови подорожі літаком у Львів розповіла дружина співака Сергія Бабкіна Сніжана.

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