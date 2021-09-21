Знаменитий дизайнер і режисер Том Форд овдовів — помер його чоловік, з яким він прожив 35 років

У віці 72 років у себе вдома у Лос-Анджелесі помер відомий журналіст Річард Баклі. Як повідомляє People, смерть наступила «з природних причин після тривалої хвороби». Біля ліжка вмираючого були його 60-річний чоловік — знаменитий американський дизайнер і режисер Том Форд, а також їхній син Джек, якому 23 вересня виповниться дев'ять років. Дитину для гомосексуальної пари народила сурогатна мати.

Форд і Баклі прожили разом 35 років. Вони познайомилися на показі мод у Нью-Йорку у 1986 році. Форд розповідав, що вони їхали разом у ліфті. І до того часу, як ліфт прибув на перший поверх, Том зрозумів, що знайшов своє справжнє кохання. Офіційно вони одружилися у 2014 році — після того, як в США були узаконені одностатеві шлюби.

Баклі, який у 1989 році переніс операцію через рак горла, працював у багатьох виданнях — серед них New York Magazine, Women's Wear Daily, Vanity Fair, Mirabella, Italian Vogue. А також був у свій час головним редактором модного журналу Vogue Hommes International.

Том Форд, творець власного дому моди Tom Ford, раніше був креативним директором модних домів Gucci та Yves Saint Laurent. У 2019 він очолив Раду модельєрів Америки.

У 2009 році Форд дебютував як режисер, знявши фільм «Самотній чоловік». Він був номінований на приз «Золотий лев» на Венеціанському кінофестивалі, а виконавець головної ролі Колін Ферт отримав нагороду, як найкращий актор. У 2016 році вийшов фільм Форда «Під покровом ночі», який приніс йому «Гран-прі журі» на Венеціанському фестивалі.

В середині вересня, як писали «ФАКТИ», померла Джейн Пауелл — одна з останніх зірок «золотого століття» Голлівуду.

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