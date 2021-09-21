«Холодний розрахунок» з Оскаром Айзеком і «Бестселер» з Майклом Кейном: що подивитися в кіно з 23 вересня

У четвер, 23 вересня, в український прокат виходять сім нових фільмів. Прем'єрою тижня є кримінальна драма «Холодний розрахунок» ветерана Голлівуду Пола Шредера з Оскаром Айзеком у головній ролі. Шанувальники таланту Майкла Кейна зможуть побачити свого кумира в драматичній комедії «Бестселер». Єдиною картиною без вікових обмежень виявився китайський повнометражний мультфільм «Мулан: Нова легенда». Потрапив у наш прокат найпопулярніший латвійський фільм «Віхола душ». Поціновувачів французького кінематографа може зацікавити комедія «Махнемось тілами». Увагу тих, хто захоплений відеоіграми, ймовірно, приверне американський фільм «Режим героя». Містика на цьому тижні представлена австралійською картиною «Відьми Блеквуда».

«Холодний розрахунок»

(16+, США, Focus Features, кримінальна драма)

Герой фільму — професійний картяр, який виграє в казино завдяки своєму вмінню безпомилково рахувати карти. Він не женеться за великим кушем, щоб не накликати на себе неприємності, виграє рівно стільки, щоб вистачало на досить скромне життя. Одного разу йому зустрічається молода людина, яка дещо знає про минуле картяра. І новий знайомий змушує гравця відступити від правил …

Зняв фільм за власним сценарієм Пол Шредер («Американський жиголо», «Щоденник пастиря»). Він не раз працював разом із Мартіном Скорсезе, написав сценарії для знаменитих фільмів цього культового режисера — «Таксист», «Скажений бик», «Остання спокуса Христа», «Воскрешаючи мерців». Скорсезе вирішив підтримати друга і виступив як виконавчий продюсер «Холодного розрахунку». Головну роль у картині виконав Оскар Айзек («Зоряні війни», «Дюна»). Його партнерами стали Тай Шерідан («Першому гравцеві приготуватися»), Тіффані Хаддіш («Гламурний бізнес») і Віллем Дефо («Людина-павук», «Готель «Гранд Будапешт»). Прем'єра фільму відбулася на початку вересня в межах Венеціанського міжнародного кінофестивалю. В американському прокаті картина з'явилася 10 вересня і зібрала поки 2,3 мільйона доларів.

«Бестселер»

(12+, США — Канада, Screen Media Films, комедія, драма)

Головна героїня фільму успадкувала видавничий бізнес, який тріщить по швах. Їй потрібен бестселер, щоб врятуватися від банкрутства. Вона дізнається, що видавництво не виконало свої зобов'язання перед колись популярним письменником і не опублікувало його роман. Ця книга потрібна і їй, і йому, однак проблема в тому, що письменник став алкоголіком, та йому на все давно плювати. Проте їй вдається вмовити старого відправитися з нею в рекламний тур на підтримку його книги…

Фільм зняла канадська актриса Ліна Росслер. Це її режисерський дебют. Письменника зіграв легендарний британський актор Майкл Кейн. Його партнеркою стала американська актриса Обрі Плаза (серіали «Мислити як злочинець», «Легіон»).

«Мулан: Нова легенда»

(6 +, Китай, Gold Valley Films, анімаційний фільм для сімейного перегляду, бюджет — 15 мільйонів доларів)

Мулан в Китаї настільки ж популярна, як Попелюшка в Європі або Покахонтас у США. Принцеса-воїн, яка змушена видавати себе за хлопця, щоб брати участь у битвах і командувати арміями. На жаль, мультфільм, який був придбаний для українського прокату, не має нічого спільного з «Мулан» Walt Disney і з китайськими художніми фільмами, що розповідають про принцесу. У КНР він був випущений в 2020 році і навіть не потрапив в кінотеатри. І справа тут не в пандемії коронавірусу, а в якості картини.

Автори мультика відправляють Мулан в стан ворога. Вона повинна вбити принца. Однак знайомство з ним змушує її порушити наказ…

«Віхола душ»

(16+, Латвія, Kultfilma, історична драма, бюджет — 2,5 мільйона доларів)

Дія фільму відбувається на початку XX століття. Після смерті матері 16-річний підліток у складі батальйону латиських стрільців відправляється на фронт. Йде Перша світова війна. Вона забирає життя батька і старшого брата хлопчини, а його самого ставить перед складнішим вибором, за кого він має намір боротися, бо війна переростає в громадянську.

Зняв картину режисер Дзінтарс Дрейбергс. Головні ролі виконали Ото Брантевіч, Раймондс Целмс, Мартіньш Вілсонс. У Латвії фільм став найпопулярнішою вітчизняної картиною за весь час незалежності. Він був висунутий на здобуття премії «Оскар», проте в шорт-лист Американської кіноакадемії не потрапив.

«Режим героя»

(12+, США, Lost Trail Productions, комедія)

Підліток, якого багато хто вважає комп'ютерним генієм, стикається зі складним завданням, від розв'язання якого залежить доля його сім'ї. У нього є всього 30 днів, щоб створити відеогру, яка повинна стати найпопулярнішою у світі та врятувати компанію його батька від краху…

Фільм став режисерським дебютом американця А. Дж. Теслера, який раніше виступав як телепродюсер. Головну роль виконав ще один дебютант — юний актор і сценарист Кріс Карпентер. Його партнерами по фільму стали Міра Сорвіно («Криваве літо Сема») і Шон Остін (трилогія «Володар кілець»).

«Відьми Блеквуда»

(16+, Австралія, Head Gear Films, фільм жахів, містика)

У невелике містечко після довгої відсутності повертається молода жінка. Люди прагнуть покинути це місце. Місцеві жителі охоплені нез'ясовним страхом, у фермерів мре худоба. А рідний дім героїні населяють якісь чаклунські сили…

Зняла фільм режисер Кейт Вайтбред. Головну роль виконала Кассандра Маграт, відома за серіалом «Вентворт».

«Махнемось тілами»

(12+, Франція — Бельгія, Gaumont, комедія, бюджет — 12 мільйонів доларів)

Одного ранку в сім'ї Морель все помінялися тілами! Підлітки та 7-річна дитина опинилися в тілах дорослих. У цій плутанині замішана навіть бабуся…

Зняв фільм режисер Жан-Патрік Бенес («Арес»). Головні ролі зіграли Олександра Ламі та Франк Дюбоськ. Цей дует відомий за комедією «Мачо на колесах». У європейському прокаті фільм зібрав 4,2 мільйона доларів.

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