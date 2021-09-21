У прозорій сукні та з колишніми рудими кучерями: 54-річна Ніколь Кідман знялася в новій фотосесії

Голлівудська зірка Ніколь Кідман, яка нещодавно шокувала шанувальників новою зачіскою, зробила гарну фотосесію для журналу Harper's Bazaar US. 54-річна актриса позувала у різному вбранні — в тому числі в прозорій сукні та в піджаку на голе тіло. Знімками Ніколь поділилася в Instagram. Її фанати відзначили, що вона не старіє і виглядає все такою ж чарівною дівчиною, як на початку своєї кар'єри. Багатьох потішило те, що Кідман вирішила повернутися до свого природного образу — рудим кучерям.

У Кідман від природи руде кучеряве волосся, хоча вона останнім часом часто розпрямляє його та фарбується в блондинку. Нещодавно вона зізналася, що хоче повернути свій початковий стиль. «Я не повинна була знущатися зі свого волсся … Про що я тільки думала?», — сказала вона в інтерв'ю The Sydney Morning Herald.

Актриса також дала Harper's Bazaar інтерв'ю, в якому розповіла про шлюб з колишнім чоловіком, актором Томом Крузом.

«Я була молода. Думаю, що я запропонувала це. Можливо, я стала трохи більш трепетною, але я завжди намагаюся бути якомога більш відкритою. Я просто вважаю за краще так жити в цьому світі», — розповіла Ніколь про шлюб з Крузом, додавши, що в той час вона іноді була насторожена і їй було боляче.

За словами актриси, вона надає перевагу у стосунках теплому, а не «колючому» підходу. Коли вона вперше зустрілася зі своїм другим чоловіком, співаком Кітом Урбаном, той запитав її: «Як твоє серце?». І Ніколь відповіла: «Відкрито».

За Урбана вона вийшла заміж у 2006 році. У подружжя є дві дочки — 13-річна Сандей та 10-річна Фейт. Разом з Крузом, шлюб з яким тривав з 1989 по 2001 рік, вони взяли на виховання двох дітей — Ізабеллу і Коннора.

Раніше «ФАКТИ» писали — 28-річна дочка Тома Круза і Ніколь Кідман «перетворилася в диснеївську принцесу».

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