Після смерті чоловіка «прилипли» 10 кілограмів: Софія Стужук показала результат битви за вагу

Відома б'юті-блогер Софія Стужук, яка рік тому втратила через коронавірус чоловіка Дмитра Стужука, скаржиться, що через важкі життєві випробування ніяк не може повернутися до колишньої ваги. Навіть 21-денний марафон, наповнений оздоровчими процедурами, прибрав у Софії тільки два кілограми і 0,5 см обхвату талії. Свої свіжі фото блогер опублікувала в Instagram.

«Я навіть чоловікові говорила: „Пристрель мене, якщо я буду важити більше 60 кг“… Після того, як його не стало, за 1,5 місяці десь прилипли 10 кг… Потім гормональний збій, булімія… Дві операції і коліно, постійні роз'їзди. Я весь рік не могла по-людськи взяти себе в руки», — пояснює Стужук.

За словами Софії, вона сподівається привести себе в колишню форму, нехай навіть нинішні фото їй показувати соромно.

Софія Стужук — одна з найпопулярніших українських блогерів, в Instagram у неї 5,6 млн підписників. Софія в нинішньому році зважилася на операцію по збільшенню грудей до 4-го розміру, а також зробила пластику обличчя — підрізала верхні і нижні повіки, підкоригувала форму носа і перегородку. Навесні Стужук з'явилася на обкладинці журналу Playboy.

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