Просто красень: подруга 78-річного Міка Джаггера показала їхнього чотирирічного сина

34-річна американська балерина Мелані Хемрік, подруга 78-річного легендарного британського музиканта Міка Джаггера, поділилася в Instagram фотографією їхнього чотирирічного сина Деверо. Вдома його називають Деві.

«Просто красень!», «Чарівна дитина», «Дуже вродливий хлопчик», «На тата схожий», — писали в коментарях.

Попереднє фото, де зображені Мелані, Мік і Деверо танцівниця опублікувала в день народження свого бойфренда — 26 липня. Там обличчя хлопчика, проте, було складніше розгледіти.

Мелані та Мік зустрічаються з 2014 року.

Всього у соліста групи The Rolling Stones, який був одружений двічі, є вісім дітей від п'яти жінок. Первістку Джаггера Керіс зараз вже 50 років. Її народила Міку співачка Марша Хант. Від першої дружини Б'янки (їхній шлюб тривав з з 1971 по 1978 рік) у рок-зірки є 49-річна дочка Джейд. Друга дружина, модель Джеррі Холл (вони одружилися в 1990 році на Балі, але через дев'ять років суд Лондона визнав цей шлюб недійсним), народила співакові чотирьох нащадків. Це 23-річний Габріель, 29-річна Джорджія Мей, 36-річний Джеймс і 37-річна Елізабет. Від моделі Люсіани Хіменес Морад у Джаггера є 22-річний син Лукас.

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