Тарзан знав все наперед: Наташу Корольову запідозрили в обмані з історією про «позашлюбну дитину»

Після того як Наташа Корольова розповіла про позашлюбну дитину, в світській тусовці активно обговорюють шокуючу новину. З цього приводу висловилися й два експерти.

Спеціаліст по брехні, жестам і візуальної діагностики, профайлер Ілля Аніщенко пояснив виданню Teleprogramma.pro, що відбувалося під час шоу, коли прозвучала інформація про доньку співачки.

«Наташа не злякалася. Вона насправді планувала все розповісти. І, звичайно, працівники шоу знали про все заздалегідь. Тому їх реакції — награні», — заявив експерт.

На його думку, для рідних співачки ця новина теж не стала сюрпризом.

Профайлерка і фізіономіст Світлана Філатова, яка розбирає найгучніші інтерв'ю знаменитостей, зазначила в інтерв'ю для КП: «Наташа розповідала про дочку дуже впевнено, у мене претензій немає. Або вона добре відрепетирувала, або це правда».

Вона впевнена, що Тарзан знав про дочку й раніше.

«Тарзан, незважаючи на влаштоване в студії шоу з розмахуванням руками, насправді не видав абсолютно ніяких емоцій», — сказала Філатова.

Нагадаємо, стриптизер Тарзан закотив істерику на шоу і ледь не розгромив студію.

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