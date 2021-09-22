Хотів зіграти змужнілого Сироїжкіна: стало відомо передстмертне бажання Олександра Абдулова

Відомий радянський актор Олександр Абдулов, в бурхливому романі з яким нещодавно зізналася Азіза, дуже хотів зіграти роль змужнілого Сироїжкіна, героя фільму «Пригоди Електпроніка» — той, за сценарієм, повинен бути вирости в серйозного вченого.

Про це виданню «Експрес-газета» розповіла другий режисер радянських телехітів «Чародії» та «Пригоди Електроніка» Юлія Константинова.

За її словами, в 2005-му режисер Костянтин Бромберг задумав знімати продовження «Чарівників» і прийшов до театру «Ленком» на зустріч з Олександром Абдуловим, і той сказав, що у нього є інвестори, які вкладуть гроші в цю картину.

Електронік і Сироїжкін (кадр з фільму)

«Більш того, Бромберг хотів знімати продовження „Пригод Електроніка“ і на роль змужнілого Сироїжкіна, який, за сценарієм, виріс в серйозного вченого, теж запросити Абдулова. Акторові ця ідея сподобалася, він хотів перевтілитися в Сироїжкіна», — розповідає Константинова.

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На жаль, Олександра Абдулова не стало буквально на фінішній прямій до реалізації цього бажання.

У вересні 2006 року Абдулов знімався у Говорухіна в фільмі «Артистка», де у нього стався напад. Він його пояснив шлунковими кольками: запаморочилося в голові, кинуло в жар.

Колеги поклали його на диван і викликали швидку. Через деякий час актор помер від раку легенів.

Нагадаємо, раніше Ірина Алфьорова розповіла про хворобливому розриві з Олександром Абдуловим.

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