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Шоу-бізнес

У 57 років помер зірка серіалу «Секс і місто»

7:33 22 вересня 2021
Віллі Гарсон і Сара Джессіка Паркер

У віці 57 років помер американський актор Віллі Гарсон. Як повідомляє People, він був хворий на рак підшлункової залози. Віллі знявся у десятках фільмів і серіалів. Найбільш відома його роль в популярному серіалі «Секс і місто», де він грав гея Стенфорда Блетча — кращого друга Керрі Бредшоу (персонажа актриса Сари Джесіки Паркер).

У 2009 році він усиновив семирічного хлопчика Нейтана. «Я так люблю тебе, тату. Спочивай з миром. Я такий радий, що ти поділився зо мною всіма своїми пригодами та зміг так багато досягти. Я так пишаюся тобою … «, — написав названий син актора в Instagram.

Раніше «ФАКТИ» писали про смерть зірки серіалів «Дроти» та «Підпільна імперія» Майкла Кеннета Вільямса.

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