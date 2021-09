Популярна співачка Настя Каменських любить не тільки балувати чоловіка Потапа вишуканими стравами з корисних продуктів, але й стежить за тим, щоб дотримувався баланс між корисною та здоровою їжею.

Вірніше, так було ще кілька місяців тому, коли вона «кайфувала» від суворого режиму харчування, тренувань за супер чітким графіком та дуже вимогливого (можна сказати навіть категоричного) ставлення до самої себе — «або чорне, або біле».

Але потім NK стала знаходити компроміс між заборонами та дозволами.

«У моєму житті все так же спорт, збалансоване харчування і бажання йти до цілей! Але при цьому я не картаю себе за зайві см в об'ємі або пару кг. За з'їдений і не „відпрацьований“ у залі десерт. Мій баланс складається в прийнятті. Тієї, яка я є сьогодні. І саме ця любов до себе, а не нестримна суворість, робить мене щасливою», — написала вона в одному з постів.

Поки NK відпочиває вдома, вона снідає вівсянкою, полуницею, ожиною та асорті горішків. Всі продукти смачні та поживні.

Настя насолоджується життям і любов'ю свого чоловіка Потапа. Співачка показала фото з ним, зроблене у дворі їхнього будинку.



"All we need is love (Все, що нам потрібно - любов)" - підписала вона знімок.



І це, напевно, найголовніший компонент, який робить сніданок дівчини по-справжньому незабутнім і дуже корисним — в цьому переконують щасливі обличчя подружжя.

Нагадаємо, Настя Каменських готується до нових виступів та експериментує з новими образами, цікавлячись думкою своїх шанувальників.

