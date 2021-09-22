26.62 / 26.80 31.10 / 31.44
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Справа на 164 мільйони доларів: Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі

8:32 22 вересня 2021
Анджеліна Джолі та Бред Пітт

Війна між Анджеліною Джолі та Бредом Піттом, які розлучилися у 2016 році, але досі ще не оформили розлучення до кінця, триває. Як повідомляє Entertainment Tonight, поки колишнє подружжя зі змінним успіхом з'ясовує питання щодо опіки над дітьми, Пітт подав новий позов проти Джолі до суду Люксембургу.

Актор стверджує, що Анджеліна незаконно намагається усунути його від угоди з продажу її частки їхньої спільної нерухомості у Франції. Екс-подружжю належить маєток Chateau Miraval з виноградниками. З цього винограду вони виробляють вино власного бренду. В Chateau Miraval кінозірки, до речі, зіграли весілля у 2014 році.

Chateau Miraval

Спочатку Пітту належало 60% акцій компанії Quimicum, якій належить маєток і виноградник, а Джолі — 40%. У 2013 році Пітт віддав Джолі частину своїх акцій — так що тепер кожному з них належить по 50%. В цілому це майно оцінюється у 164 мільйони доларів.

За словами Пітта, Джолі намагається продати свою половину, ігноруючи думку Бреда і його «право першої відмови». Тобто Пітту, як партнеру Джолі, повинна бути надана можливість викупити її частку або відмовитися від цього. І лише після цього майно може бути продано сторонньому.

У позові стверджується, що актриса намагається отримати вигоду з «неймовірної кількості роботи, часу і грошей», вкладених в бізнес актором, який в основному і займався організацією їхнього бізнесу.

Раніше сама Анджеліна подавала скаргу на Пітта, стверджуючи, що він не дає на угоду свого дозволу, користуючись тим, що на майно подружжя накладено тимчасову заборону, що блокує продаж спільних активів. Джолі звернулася до суду з проханням скасувати це обмеження. Вона стверджувала, що намагалася залагодити питання з Піттом, пропонуючи продати свою частину йому. Однак її спроби виявилися марними.

540

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

квашені баклажани

Квашені баклажани: просто та дивовижно смачно

пенсії

У ПФУ зробили важливу заяву про виплату вересневої пенсії

гроші

Прожитковий мінімум і мінімальну зарплату піднімуть: коли і на скільки

Нікітюк

Голу Нікітюк у ковдрі порівняли з Кемерон Діаз в молодості: «Красуня!»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.