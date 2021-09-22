Справа на 164 мільйони доларів: Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі

Війна між Анджеліною Джолі та Бредом Піттом, які розлучилися у 2016 році, але досі ще не оформили розлучення до кінця, триває. Як повідомляє Entertainment Tonight, поки колишнє подружжя зі змінним успіхом з'ясовує питання щодо опіки над дітьми, Пітт подав новий позов проти Джолі до суду Люксембургу.

Актор стверджує, що Анджеліна незаконно намагається усунути його від угоди з продажу її частки їхньої спільної нерухомості у Франції. Екс-подружжю належить маєток Chateau Miraval з виноградниками. З цього винограду вони виробляють вино власного бренду. В Chateau Miraval кінозірки, до речі, зіграли весілля у 2014 році.

Chateau Miraval

Спочатку Пітту належало 60% акцій компанії Quimicum, якій належить маєток і виноградник, а Джолі — 40%. У 2013 році Пітт віддав Джолі частину своїх акцій — так що тепер кожному з них належить по 50%. В цілому це майно оцінюється у 164 мільйони доларів.

За словами Пітта, Джолі намагається продати свою половину, ігноруючи думку Бреда і його «право першої відмови». Тобто Пітту, як партнеру Джолі, повинна бути надана можливість викупити її частку або відмовитися від цього. І лише після цього майно може бути продано сторонньому.

У позові стверджується, що актриса намагається отримати вигоду з «неймовірної кількості роботи, часу і грошей», вкладених в бізнес актором, який в основному і займався організацією їхнього бізнесу.

Раніше сама Анджеліна подавала скаргу на Пітта, стверджуючи, що він не дає на угоду свого дозволу, користуючись тим, що на майно подружжя накладено тимчасову заборону, що блокує продаж спільних активів. Джолі звернулася до суду з проханням скасувати це обмеження. Вона стверджувала, що намагалася залагодити питання з Піттом, пропонуючи продати свою частину йому. Однак її спроби виявилися марними.

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