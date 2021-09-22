На дні народженні американської актриси, співачки, телезірки, моделі та дизайнера Ніколь Річі, названо дочки відомого музиканта Лайонела Річі та хрещениці поп-зірки Майкла Джексона, сталася надзвичайна подія. Ніколь, яка 21 вересня відзначала своє 40-річчя, задувала свічки на іменинному торті, коли її волосся несподівано загорілося. Відео Річі опублікувала в Instagram.

«Ну, поки що 40 — це гаряче», — написала вона, поставивши емодзі у вигляді полум'я.

Популярність Ніколь принесло реаліті-шоу «Просте життя», в якому вона знімалася зі своєю подругою Періс Гілтон — про двох розбещених спадкоємиць, які вирішили спробувати звичайне життя. Річі працювала моделлю Bongo Jeans і була обличчям торгової марки Jimmy Choo.

Річі одружена з музикантом Джоелом Медденом — братом-близнюком Бенджі Меддена, одруженого з кінозіркою Камерон Діас.

Ніколь Річі

Раніше «ФАКТИ» писали — «Дуже рада материнства»: Періс Гілтон відреагувала на чутки про вагітність.

фото Instagram

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