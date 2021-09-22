Ума Турман розкрила свій найстрашніший секрет

Голлівудська актриса Ума Турман написала статтю для газети Washington Post, де розкритикувала закон про заборону абортів, який нещодавно набрав чинності в Техасі. Вона вважає, що жінка повинна сама розв'язувати такі питання.

51-річна кінозірка розповіла про власний досвід, заявивши, що досі це було її «найтемнішим секретом». Коли Ума, яка почала кар'єру актриси у 15 років, була ще підлітком (їй не було ще й 20), вона завагітніла від чоловіка, що був набагато старший за неї. Вона не мала коштів, щоб утримувати дитину. У той час вона не могла забезпечити стабільного життя навіть для себе самої. Порадившись з батьками, вона зважилася на аборт, хоча її серце було розбите.

«Я зачала своїх прекрасних, чарівних дітей від чоловіків, яких я любила і яким довіряла досить для того, щоб наважитися привести дитину в цей світ. Я не шкодую про пройдений шлях. Я аплодую і підтримую жінок, які роблять інший вибір. Аборт, який я зробила у підлітковому віці, був найважчим рішенням в моєму житті, яке заподіяло мені біль тоді й засмучує мене навіть зараз. Але це був шлях до життя, повного радості та любові, яка у мене зараз є. Рішення не зберігати ранню вагітність дозволило мені подорослішати та стати матір'ю, якою я хотіла і мала бути», — написала зірка фільмів «Кримінальне чтиво»,"Вбити Білла", «Моя супер-колишня».

У Турман є дві дочки та син. Її перший шлюб з актором Гері Олдменом був бездітним. Своєму другому чоловікові, актору Ітану Хоуку, вона народила дочку Майю і сина Левона, яким зараз 23 роки та 19 років, відповідно. А в неофіційному шлюбі з фінансистом Арпадом Бюссоном, з яким Турман розлучилася у 2014 році, вона народила дочку Луну. Дівчинці, повне ім'я якої Розалінд Арушп Аркадінп Алталунп Флоренс Турман-Бюссон, зараз дев'ять років.

Ума Турман зі своїм батьком Робертом і трьома своїми дітьми

Раніше «ФАКТИ» писали, що вагітна британка після діагнозу «рак» погодилася відрізати собі ногу замість аборту.

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