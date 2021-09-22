В Університеті культури пройшло перше заняття на факультеті TikTok. Михайло Поплавський привітав студентську молодь і висловив подяку громадськості, українським і закордонним ЗМІ за жвавий інтерес до відкриття нового факультету. Про це ректор повідомив на своїй Instagram-сторінці.

«Стався справжній резонанс, що ми вперше в Україні та світі відкрили факультет TikTok. Багато було критики в нашу сторону, значить, ми на правильному шляху. Критика пробуджує в нас ще більше бажання розвиватися, виховати нову плеяду трендсетерів і вивести україномовний TikTok на світовий рівень! Я переконаний, що майбутнє за соціальними мережами, охоплення яких перевищує в мільйони разів „старі“ медіа! Всі світові бренди вже не просто в соціальних мережах, вони існують в них», — повідомив Поплавський.

За його словами, навчаючись на факультеті TikTok, студенти опанують інструментами ефективних медіакомунікацій.

Він зазначив, що в університеті ввели цілу серію нововведень, які дозволять молоді отримати професійно-практичні навички: «Ми готуємо студентів не до іспитів, а до життя!»

На факультеті безплатно можуть вчитися всі студенти Університету культури паралельно з навчанням за основним фахом. Це буде друга вища освіта. А з першого вересня наступного року відбудеться набір на факультет TikTok.

Навчати на факультеті TikTok будуть режисурі, акторської майстерності, звукорежисурі, хореографії, блогерству, оперативному монтажу, діджитал-маркетингу, продюсуванню тощо. Студенти набудуть знань з маркетингу в соціальних мережах (SMM) та інфлюенс-маркетингу, продакшену, копірайтингу, PR, іміджелогії тощо.

Заняття проводитимуть викладачі відповідних кафедр, провідні практики-маркетологи, успішні SMM-менеджери, режисери, сценаристи. Також заплановані ексклюзивні майстер-класи відомих блогерів і тіктокерів.

«Для цієї сфери діяльності важливими є навички і креатив, а не якісь „високі матерії“, мало застосовні в реальному житті. Головне завдання — зробити так, щоб випускники стали затребуваними та відомими. Буде багато практичних занять, а серед викладачів діючі креативники і топменеджери компаній. Instagram, TikTok — це можливість бути успішним і багатим вже сьогодні!» — акцентував Михайло Поплавський і поділився зі студентами своїм досвідом блогерства.

Перше заняття тіктокерів проходило в професійно-практичній лабораторії TikTok.

Молоді також, за словами співочого ректора, представили ще дві лабораторії, оснащені сучасним обладнанням, продакшн-студію і психологічно емоційну лабораторію TikTok.

Викладачка факультету TikTok, кандидатка наук із соціальних комунікацій, засновниця і генеральна директорка Міжнародного брендингового агентства «BRANDING & BRANDING & CONSULTING VVV» Вілена Воронова привітала студентів з новим курсом.

«Вітаю всіх, хто сьогодні прийшов зловити цей хайп. Приєдналася і я, спасибі за довіру. Факультет TikTok в Університеті культури — інвестиція в бренд під неймом Україна! Університет культури амбітно і гонорово на весь світ в черговий раз заявив про українську ідентичність, про українську культуру, про українську душу, про український виш», — сказала Воронова.

Також вона назвала факультет TikTok інноваційним підходом в системі навчання і домінантою в навчальній парадигмі вишу.

«Ідея Михайла Поплавського українізувати популярну соціальну мережу в світі TikTok — ще один доказ того, що він ламав і ламає стереотипи та елімінує кліше», — підкреслила Воронова.

Викладачка по хореографії факультету TikTok, українська танцівниця, переможниця телевізійного талант-шоу «Танцюють всі!» Ілона Гвоздьова звернулася до молоді: «Чесно кажучи, я навіть заздрю вам. Коли я вчилася, у нас не було таких можливостей. Вам всім потрібно бути вдячними Михайлові Поплавському, тому що він робить це від чистого серця. TikTok така крута артплатформа, це самовиявлення і самовираження. Ви можете танцювати, і нічого, якщо не потрапляєте в шоу, кастинги або балети. Покажіть себе, і, я думаю, вас помітять і запросять куди ви хочете».

Ілона відразу зробила хореографічну постановку з майбутніми тіктокерами, та їм це чудово вдалося.

Справжнім сюрпризом для студентів стали зіркові гості, топові тіктокери України: студентка Університету культури, українська співачка, актриса, блогер і тіктокер-мільйонник Анна Трінчер (1,8 млн підписників TikTok); актриса, блогер, зоряна випускниця університету культури Ірина Кудашова (1,4 млн підписників TikTok), а також український тіктокер, блогер з мільйонною аудиторією Влад Ледбой (1,6 млн підписників TikTok).

«З'явився новий конкурентоспроможний факультет, тому відсьогодні я не тільки студентка факультету театру та кіно, а й факультету TikTok. Багато хто недооцінює професію блогера, сюди входять TikTok, Instagram та інші соцмережі. В першу чергу, це не знання, які можна отримати в інтернеті, на курсах, це… особистість. І я дуже хочу, щоб в цьому місці мрії ви розвивали свою особистість, тому що тільки за справжніми і цікавими особистостями стежитимуть і йти», — сказала Анна Трінчер.

Зоряна випускниця Ірина Кудашова зазначила, що вже закінчила Університет культури, однак буде здобувати другу освіту.



«Дійсно, дуже круто, що в нашому виші з'явився такий факультет, і, як, правильно сказав Михайло Михайлович, ви будете вивчати не просто TikTok, а й акторську майстерність, хореографію, бо TikTok — це не „відкрити рот під музику“ — це якісні, круті ролики, платформа, де ви зможете реалізувати свій потенціал. Бажаю вам творчих успіхів і натхнення», — побажала Кудашова.

Влад Скоріш (Ledboy) підкреслив: «Я україномовний блогер, тіктокер, і, думаю, що в першу чергу завдання факультету TikTok — це створювати український контент, тому що зараз його чомусь недооцінюють і все намагаються зробити російськомовним, щоб стати популярнішими. Але не треба за цим гнатися, потрібно створювати те, що йде від серця. Танцюйте під українські тренди, жартуєте українською, розповідайте історії українською мовою, адже так насправді набагато цікавіше, у нас все набагато краще, і це треба зрозуміти. Я переконаний, з факультетом TikTok кожен зможе показати щось своє українське і вас чекає визнання».

В одній аудиторії зібралася велика кількість студентів університету культури всіх курсів з різних спеціальностей, які вже на першому занятті отримали інсайти та практичне завдання для розвитку власних брендів у TikTok. Вони мали унікальну можливість не тільки поспілкуватися з відомими блогерами, а й запостити спільні TikTok-тренди з ними.

«Факультет TikTok — це новий виклик. Потрібно розвиватися, створювати власні бренди і задавати сучасні українські тренди. Ми повинні показати всьому світу, що у нас талановита нація, креативні студенти і у них велике майбутнє», — зазначив Михайло Поплавський.

Фото: Михайло Поплавський / Instagram

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