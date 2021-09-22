«Дівчинка моя росте»: після скандалу з позашлюбною дитиною Корольової Тарзан показав свою «сексапільну мулатку»

Новина про позашлюбну доньку Наташі Корольової, як здалося, більше всіх здивувала її чоловіка Сергія Глушка. У передачі «Секрет на мільйон», де прозвучало сенсаційне зізнання, Тарзан підхопився, бігав по студії та виглядав шокованим.

Королева стала головним ньюсмейкером тижня, пише «ЕГ».

Відновити душевну рівновагу чоловік Корольової вирішив за допомогою свого улюбленого захоплення.

Стриптизер показав в Instagram черговий портрет, на якому зображена юна темношкіра дівчина. Ймовірно, ця гаряча красуня побувала в його студії, адже Тарзан любить малювати з натури. Судячи з ніжного посту, між художником та його музою не тільки робочі стосунки.

«Дівчинка моя росте))) розвивається», — підписав Глушко свою картину.

Що ж стосується позашлюбної доньки Корольової, то її батьком, ймовірно, є IT-мільярдер та власник порталу OnlyFans Леонід Радвинський, який кілька років тому переїхав з Києва в США.

Як виявилося, про появу внучки не знала навіть матір Наташі Людмила Поривай.

Що ж стосується Тарзана, то фахівці по жестах та візуальній діагностиці вважають, що новина про дитину не була для нього новиною. Глушко раніше знав про все, а в студії просто розіграв сцену.

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