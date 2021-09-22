26.62 / 26.80 31.12 / 31.43
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Дівчинка моя росте»: після скандалу з позашлюбною дитиною Корольової Тарзан показав свою «сексапільну мулатку»

10:35 22 вересня 2021
Корольова і Тарзан

Новина про позашлюбну доньку Наташі Корольової, як здалося, більше всіх здивувала її чоловіка Сергія Глушка. У передачі «Секрет на мільйон», де прозвучало сенсаційне зізнання, Тарзан підхопився, бігав по студії та виглядав шокованим.

Королева стала головним ньюсмейкером тижня, пише «ЕГ».

Відновити душевну рівновагу чоловік Корольової вирішив за допомогою свого улюбленого захоплення.

Стриптизер показав в Instagram черговий портрет, на якому зображена юна темношкіра дівчина. Ймовірно, ця гаряча красуня побувала в його студії, адже Тарзан любить малювати з натури. Судячи з ніжного посту, між художником та його музою не тільки робочі стосунки.

«Дівчинка моя росте))) розвивається», — підписав Глушко свою картину.

Що ж стосується позашлюбної доньки Корольової, то її батьком, ймовірно, є IT-мільярдер та власник порталу OnlyFans Леонід Радвинський, який кілька років тому переїхав з Києва в США.

Як виявилося, про появу внучки не знала навіть матір Наташі Людмила Поривай.

Що ж стосується Тарзана, то фахівці по жестах та візуальній діагностиці вважають, що новина про дитину не була для нього новиною. Глушко раніше знав про все, а в студії просто розіграв сцену.

1623

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Корольова і Тарзан

«Дівчинка моя росте»: після скандалу з позашлюбною дитиною Корольової Тарзан показав свою «сексапільну мулатку»

пенсії

У ПФУ зробили важливу заяву про виплату вересневої пенсії

квашені баклажани

Квашені баклажани: просто та дивовижно смачно

гроші

Прожитковий мінімум і мінімальну зарплату піднімуть: коли і на скільки

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.