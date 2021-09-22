«Це найкращі сім років життя»: Влад Яма зворушливо привітав дружину з річницею весілля

Відомий хореограф, суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма з дружиною Ліліаною відзначають 7 років шлюбу — мідне або вовняне весілля. Вони одружилися 21 вересня 2014 року. Влад запевняє, що це найщасливіші роки його життя. І якби знав, що так буде, зробив би пропозицію коханій ще раніше.

«Сьогодні рівно 7 років з того яскравого дня … Плакали всі … І всі — від щастя … Це кращі 7 років мого життя … Пишу і сльози навертаються … СПАСИБІ @liliya_yama за те, що робиш мене щасливим кожен день! А якби повернути час назад … зробив би пропозицію раніше … а втім … ЛЮБЛЮ !!!», — написав Влад Яма в Інстаграм і показав архівні фото.

Хореограф також розповів, що вони з дружиною відзначають річницю весілля в Одесі.

Нагадаємо, Влад і Ліліана виховують сина Леона. Сімейство переїхало в просторий заміський будинок.

Нещодавно хореограф розповів про неприємний інцидент — у нього виникла важка алергічна реакція через мед.

фото Instagram.com/vladyama_official

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