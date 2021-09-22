«Позашлюбна донька» виявилася хлопчиком: у мережі викрили обман Наташі Корольової

Гучне визнання співачки Наташі Корольової про свою позашлюбну доньку спростували уважні журналісти. І привели докази того, що Корольова для піару використала фото з сином своєї подруги, яка живе в Маямі, пише «КП».

Нагадаємо, в програмі Лєри Кудрявцевої «Секрет на мільйон» артистка зі сльозами на очах зізналася, що подарувала свою яйцеклітину старому другу, який живе в США. І тепер у неї росте позашлюбна донька.

Про американську доньку нібито не знав ніхто — ні чоловік Сергій Глушко, ні син Архип, ні мама Людмила Поривай. Для них ця новина виявилася справжнім шоком.

Під час етеру показали знімки, на яких Корольова нібито тримає двомісячну доньку. На фото Наташа одягнена у смугастий пляжний комбінезончик та панамку з графічним принтом.

Дівчинку Корольова нібито вперше побачила у Маямі у січні 2020 року, коли тій було два місяці. У США співачка буває регулярно — в Маямі ще з 90-х живе її мати Людмила Поривай.

ЗМІ з'ясували, що знімки і правда були зроблені на пляжі в Маямі, неподалік від будинку, в якому живе Людмила Поривай. Але тільки не минулого року, а роком раніше — 13 січня 2019.

А на руках у Наташі не її позашлюбна донька, а двомісячний хлопчик Мартін — син її подруги Олександри Петрич, власниці салону краси в Маямі.

Видання наводить детальні аргументи на користь такого висновку.

З приводу інших знімків доньки, які Наташа показала Лері Кудрявцевій під час шоу, то в соцмережах вже висловили цілком переконливу версію. На фото дійсно дівчинка. Шанувальники переконані, що це старі знімки племінниці Корольової Софії. Мама дівчинки — рідна сестра зірки Руся (Ірина) Осауленко. Зараз Соні вже 15.

Автор статті зазначає, що в чергову сенсацію від Наташі Корольової повірили далеко не всі. Мережеві «детективи» і зовсім прийшли до думки, що під виглядом крихтоньки-доньки співачка показала на всю країну старі кадри з рідною племінницею.

Нагадаємо, фахівці по жестах та візуальної діагностики пояснили поведінку Сергія Глушка під час телеетеру, коли прозвучала новина про доньку Корольової.

А в мережі стали обговорювати «сексапільну мулатку» Тарзана.

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