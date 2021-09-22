«MELOVIN танцює не так, як ми собі уявляємо сильного та мужнього партнера», — суддя «Танців з зірками» Влад Яма

Стартував новий сезон «Танців з зірками» («1 + 1»). Поки він непередбачуваний для глядачів і навіть для журі. Ті пари, на яких не робилася ставка в перших ефірах, до третього показали, що здатні поборотися за перемогу в шоу . Це одностайно визнали і троє суддів проєкту: Макс Чмерковський, Катерина Кухар та Влад Яма. Правда, ніхто з них поки не називає фаворитів. За кубок проєкту спочатку боролися чотирнадцять пар. Дві з них — Іван Люленов і Яна Цибульська та Олександра Машлятіна і Денис Самсон — вже покинули паркет. Самим непередбачуваним учасником шоу став MELOVIN, а темною конячкою — Костянтин Войтенко. Постійний суддя шоу, відомий хореограф і танцюрист Влад Яма в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів, що нинішній сезон буде сповнений несподіванок.

«Танці з зірками» — це біг на довгу дистанцію"

— Влад, що ви відчуваєте після третього прямого ефіру «Танців з зірками»?

— Таке відчуття, що велика танцювальна машина починає набирати швидкість. У порівнянні з першими двома ефірами тепер все закрутилося по-новому, і мені стало набагато цікавіше.

— Чим це було на початку проєкту?

— Саме так. Тоді ніби чогось не вистачало. Причому це стосувалося не тільки учасників, а й мене самого — я досить самокритичний. Адже ми робимо спільну справу і працюємо на один результат. Мені хотілося бути більш яскравим і непередбачуваним, у чомусь відпустити ситуацію…

— Від чого це залежало?

— В першу чергу від мого настрою, попереднього дня, тижня, втоми. Насправді дуже багато чинників. Безумовно, зірки і танцюристи теж на це впливають. А також теми постановок, які дають хореографи.

— У нинішньому сезоні практично новий склад професійних танцюристів.

— Ну, я на цей процес ніяк не впливаю. У танцюристів, які виступали три-чотири сезони поспіль, вже з'явилася своя армія шанувальників. Глядач часом включав «Танці» виключно заради них. Але це вже тонкощі продюсерської роботи.

— Мені шкода було пару, яка вибула найпершою — Яну Цибульську та Івана Люленова.

— Яна, дійсно, дуже технічна й універсальна танцівниця. Та й Іван був досить яскравим учасником. Ми з колегами по суддівству були одностайні, вважаючи, якщо Люленов і не потрапив би в фінал проєкту, то дуже близько підійшов би до нього. Ні я, ні Катя, ні Макс не думали, що він піде першим.

— У вас вже з'явилася пара-переможець?

— Я бачу кілька сильних пар, які, думаю, точно дійдуть до суперфіналу. Сподіваюся, ніхто не вилетить на шляху до нього. Але називати їх зараз не буду, оскільки вважаю, що це неправильно стосовно тих, кого не згадаю. Все-таки «Танці» — це біг на довгу дистанцію, як показав досвід минулого сезону. Наприклад, Юля Саніна, яка прийшла на проєкт, і та, яка в блискучій формі підійшла до фіналу, — це ж дві різні людини. Або футболіст Сергій Мельник, який неймовірно виріс за дев'ять тижнів.

«Якщо зірка погоджується на участь в проєкті, то вона приймає правила гри»

— На вашу думку, MELOVIN може почати танцювати?

— Так він і так танцює. Може, моя думка тут не збігається з точкою зору колег. Просто він танцює своєрідно, не так, як ми собі уявляємо сильного і мужнього партнера. У нього своя манера, досить специфічна, але в цьому теж щось є. Я бачу в ньому артистичний магнетизм, перед яким складно встояти.

Танець Melovin і Єлизавети Русиної нікого не залишив байдужим

— Джамала під час ефіру досить різко відповіла на ваш коментар на її адресу. Знаю, що ви подібного не любите.

— Дійсно, не люблю. Я переконаний, що учасники «Танців з зірками», незалежно від їх успіхів за межами проєкту, звань і досягнень, щодо суддів повинні тримати себе в руках. Але сталося як сталося — зірки теж перебувають в стресі.

— Після ефіру спілкувалися з Джамалою?

— Переписувалися в соціальній мережі на наступний день. Думаю, ми трохи пом'якшили ситуацію, але при цьому кожен залишився при своїй думці. На моє глибоке переконання (і я кажу це завжди продюсерам), якщо зірка погоджується на участь в проєкті, то вона приймає правила гри. А дотримуючись їх, танець оцінюють судді, а не партнери, хореографи або сам учасник. Якщо хтось сумнівається в професіоналізмі журі, значить, треба вибирати інший проєкт. Вважаю, тут все просто. Проте щороку знаходяться люди, які вважають, що вони в танцях розуміють трохи більше, ніж судді.

— Вас здивувала пара співачки Євгенії Власової та Макса Леонова?

— Зізнаюся, так. Особливо на третьому ефірі. Я не очікував, що вона може бути настільки яскравою і прудкою. Перші два ефіри пара виступала практично однаково, і я для себе вирішив: якщо третій танець буде таким же, доведеться з цим змиритися і не розраховувати на щось більше. Але третій ефір шоу взагалі сподобався мені тим, що багато просто перевернув.

— Хто справив на вас найбільше враження?

— Актор Костя Войтенко. Він і Роксоляна Маланчук — це пара, на яку я в першому ефірі абсолютно не робив ставок. Існує зорове сприйняття, вироблене десятиліттями, що партнер у танцях повинен бути вище партнерки. Інших пар просто не існує, якщо мова йде не про якісь зовсім юні роки. Дивитися на Костю і Роксоляну було злегка дивно і не сказати про це було б просто нечесно. Це те, про що я думав протягом двох хвилин, поки вони танцювали. Але на третьому ефірі я забув про їх невідповідність в зрості — з першого до останнього кроку! Мені було все одно, якого вони зросту та комплекції. Зізнаюся, не очікував, що це станеться саме на третьому ефірі.

— Ще одна акторська пара — Артур Логай і Ганна Кареліна — міцно тримаються в лідерах.

— Так, Артур добре танцює і у нього чудова партнерка. До речі, моя дружина вболіває саме за Ганну. Вперше за п'ять років моєї участі в проєкті вона знайшла собі танцювального кумира.

— Спортсмени серед зірок-учасників є в кожному сезоні. Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан не один раз вже говорила, що її цікавить тільки перемога в шоу.

— Насправді, добре, що є такий настрій. Як буде — подивимося. Судячи з третього ефіру, все можливо. До цього я думав про Олю лише як про сильну учасницю, а тепер бачу, що вона здатна на багато що. Я бачив уривки репетицій Ольги та Діми Дікусара напередодні ефіру. Тоді у них зовсім нічого не виходило. І досі не розумію, як Оля впоралася з вантажем хореографічних рухів. Мені здається, вона станцювала навіть краще, ніж дозволяли її можливості.

«Пішов на „Твій день“, щоб отримати досвід телеведучого»

— Третій ефір пройшов під девізом: «Рік, який змінив моє життя». У вас був такий рік?

— У мене їх було кілька. Коли я вперше пішов на танці, потім переїхав до Києва, потрапив на «Танці з зірками». Але, згадуючи народження сина і його перший крик, можу стверджувати, що саме тоді зрозумів: моє життя кардинально змінилося.

«Після народження у нас з дружиною сина я зрозумів, що моє життя кардинально змінилося», - каже Влад

— Зараз у вас менше часу залишається на сім'ю, враховуючи ще й денні ефіри проєкту «Твій день».

— Набагато менше. Я пішов на цей проєкт, щоб отримати досвід телеведучого і перебування в ефірі не тільки танцювального шоу. Але в перший місяць роботи мені було дуже важко. Крім ефірів, у мене не було нічого. Це відчуття було досить несподіваним. Я знаходився в стані постійного стресу. Напевно, треба було спокійніше ставитися до всього, що тоді відбувалося, але це не в моєму характері. Я все аналізував і був до себе досить критичний.

— Чи не думали про те, щоб піти з проєкту?

— У мене було сильне бажання випробувати себе і дізнатися, що буде далі. Напевно, переломний момент стався на початку серпня. З'явилося внутрішнє відчуття, що у мене починає виходити. Тепер з трьох годин ефіру хвилин тридцять — сорок — суцільне задоволення. Мені здається, це прекрасно!

Нагадаємо, раніше Влад Яма зворушливо привітав дружину з річницею весілля.

Фото «1 + 1»

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