«Мене жорстоко спотворили»: одна з найвідоміших моделей 1990-х років пояснила, чому живе самітницею

Лінда Євангеліста, одна з найзнаменитіших супермоделей 1990-х років (їй належить крилата фраза — «Я не вилізу з ліжка менше ніж за десять тисяч доларів»), з 2015 року жодного разу не з'явилася на публіці. 56-річна Лінда не тільки уникає світських заходів, а й практично не ділилася своїми особистими фотографіями у себе в Instagram-акаунті, вважаючи за краще постити архівні фото. В останній раз вона опублікувала кілька своїх знімків у 2019 році. «Що з її обличчям?», — запитували тоді фанати.

І ось тепер Євангеліста, канадка італійського походження, опублікувала заяву, в якій пояснила, чому вона живе самітницею, а не продовжує кар'єру за прикладом багатьох її ровесниць-моделей.

За її словами, понад п'ять років тому її «жорстоко спотворили». Йдеться про невдалу косметичну процедуру. Попри те, що медики обіцяли Лінді, апаратна кріоліпосакція Zeltiq CoolSculpting «збільшила, а не зменшила її жирові клітини та залишила її назавжди знівеченою — навіть після двох болючих, але безуспішних коригувальних операцій».

«Я стала, як писали ЗМІ, „невпізнанною“. У мене розвинулася парадоксальна жирова гіперплазія, про ризик якої я не знала, перш ніж мені зробили процедуру. Це не тільки позбавило мене засобів до існування, але і занурило в глибоку депресію …», — зізналася жінка.

На закінчення Лінда, яка має намір судитися з клінікою, сказала, що вирішила розповісти свою історію бо «втомилася так жити». «Я хотіла б вийти за двері з високо піднятою головою, дарма що більше не схожа на себе», — заявила вона.

Парадоксальна гіперплазія жирової тканини — рідкісний побічний ефект при кріоліполізі, який являє собою розростання жирової тканини в області холодового впливу, що повторює форму аплікатора і виникає через кілька місяців після виконання процедури.

Вважається, що він виникає лише у 0,0051% пацієнтів. Приблизно у 50% випадків парадоксальна жирова гіперплазія розвивається у чоловіків.

Лінда в 2019 році

Лінда на піку своєї кар'єри

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