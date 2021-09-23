Вініловий бюстгальтер і латексні чоботи: дочка Мадонни рекламує спідню білизну Ріанни

Дочка американської співачки Мадонни Лурдес Леон, яка нещодавно стала обличчям компанії Swarovski, візьме участь в шоу Savage X Fenty — бренду спідньої білизни, що належить співачці Ріанні.

Серію фото напередодні показу, який відбудеться 24 вересня, 24-річна Лурдес виклала у себе в Instagram. На них вона позує у вініловому бюстгальтері, ледве помітних трусиках і латексних чоботях висотою до стегна — все в зелено-блакитних відтінках. На деяких фото поверх накинуто плащ того ж кольору. Доповнюють образ масивні прикраси — сережки, намисто і ланцюг на талії.

Нещодавно Лурдес, яку вдома називають Лолою, у рожевій сукні від Moschino відвідала бал Met Gala. Там вона традиційно демонструвала свої волохаті неголені пахви.

Раніше «ФАКТИ» писали — Майже без сукні: Ріанна здивувала фотографією на обкладинці Vogue.

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