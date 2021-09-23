Зірка російської естради визнав позашлюбного сина
Російський композитор Ігор Крутой, який недавно розкрив правду про тяжку долю Валерія Леонтьєва, познайомився зі своїм позашлюбним сином Яковом Мірошниковим — батьківство довів ДНК-тест. Про це повідомляє «СтарХит».
Яків Мірошников, коли дізнався про своє походження, довгі роки мріяв зв'язатися з Ігорем Яковичем і нарешті подзвонив йому.
«Я йому кажу, давайте здамо ДНК-тест, а потім, за підсумками цього аналізу, вирішимо, зустрінемося ми чи ні», — поділився 67-річний композитор.
У підсумку Ігор Крутой визнав Якова своїм сином і часто проводить час зі своїм спадкоємцем, а той, у свою чергу, називає його «батя» та тепло вітає зі святами.
Ірини, мами Якова, вже немає в живих. Довгі роки хлопчика виховував вітчим, а про свого справжнього батька він дізнався вже в підлітковому віці.
Нагадаємо, Ігор Крутой народився в Україні та внесений в «Чистилище» сайту «Миротворець» за свідоме порушення кордоні України та популяризацію окупаційного режиму в Криму.
Раніше повідомлялося, що падчерка Крутого зачарувала шанувальників розкішним декольте.
Фото з соцмереж117
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