Зірка російської естради визнав позашлюбного сина

Російський композитор Ігор Крутой, який недавно розкрив правду про тяжку долю Валерія Леонтьєва, познайомився зі своїм позашлюбним сином Яковом Мірошниковим — батьківство довів ДНК-тест. Про це повідомляє «СтарХит».

Яків Мірошников, коли дізнався про своє походження, довгі роки мріяв зв'язатися з Ігорем Яковичем і нарешті подзвонив йому.

«Я йому кажу, давайте здамо ДНК-тест, а потім, за підсумками цього аналізу, вирішимо, зустрінемося ми чи ні», — поділився 67-річний композитор.

У підсумку Ігор Крутой визнав Якова своїм сином і часто проводить час зі своїм спадкоємцем, а той, у свою чергу, називає його «батя» та тепло вітає зі святами.

Ірини, мами Якова, вже немає в живих. Довгі роки хлопчика виховував вітчим, а про свого справжнього батька він дізнався вже в підлітковому віці.

Нагадаємо, Ігор Крутой народився в Україні та внесений в «Чистилище» сайту «Миротворець» за свідоме порушення кордоні України та популяризацію окупаційного режиму в Криму.

Раніше повідомлялося, що падчерка Крутого зачарувала шанувальників розкішним декольте.

Фото з соцмереж

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