Зірка «Гаррі Поттера» Том Фелтон знепритомнів під час гри в гольф

Британський актор і музикант Том Фелтон, виконавець ролі Драко Мелфоя у фільмах про Гаррі Поттера, змусив похвилюватися своїх фанатів, коли несподівано втратив свідомість під час гри в гольф.

Як повідомляє видання TMZ, Том, якому 22 вересня виповнилося 34 роки, брав участь турнірі серед знаменитостей, який проводився в американському штаті Вісконсин. Фелтон грав у складі європейської команди, коли відчув себе погано і впав. Його довелося завантажити на електрокар і вивезти з поля. Глядачі проводили актора оплесками. Як він почувається зараз і що стало причиною непритомності — невідомо.

'Harry Potter' star Tom Felton fell violently ill during a celeb golf tournament, collapsing and unable to leave the course on his own two feet. https://t.co/pPPaE7lmeR - TMZ (@TMZ) September 23, 2021

Кадр з "Гаррі Поттера"

Раніше «ФАКТИ» писали — Зірка «Гаррі Потера» Том Фелтон зустрівся зі своїм вже дорослим екранним сином — Скорпіусом Мелфоєм.

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