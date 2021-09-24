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Зірка «Гаррі Поттера» Том Фелтон знепритомнів під час гри в гольф

9:25 24 вересня 2021
Том Фелтон

Британський актор і музикант Том Фелтон, виконавець ролі Драко Мелфоя у фільмах про Гаррі Поттера, змусив похвилюватися своїх фанатів, коли несподівано втратив свідомість під час гри в гольф.

Як повідомляє видання TMZ, Том, якому 22 вересня виповнилося 34 роки, брав участь турнірі серед знаменитостей, який проводився в американському штаті Вісконсин. Фелтон грав у складі європейської команди, коли відчув себе погано і впав. Його довелося завантажити на електрокар і вивезти з поля. Глядачі проводили актора оплесками. Як він почувається зараз і що стало причиною непритомності — невідомо.

Кадр з "Гаррі Поттера"

Раніше «ФАКТИ» писали — Зірка «Гаррі Потера» Том Фелтон зустрівся зі своїм вже дорослим екранним сином — Скорпіусом Мелфоєм.

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