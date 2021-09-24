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Шоу-бізнес

Ані Лорак вперше за 14 років випустила пісню українською мовою

11:12 24 вересня 2021
Ані Лорак

Ані Лорак, яка живе і виступає в Росії і вперше за довгий час виступила в Одесі, випустила обіцяну пісню українською мовою. «Бачила» — це перша за 14 років композиція рідною мовою співачки. За словами Ані Лорак, в ній вона ділиться особистими переживаннями.

«Кожна історія кохання — особлива і неповторна. В цьому і є її сенс — проживати, віддавати, відчувати, бути живим. Але іноді любов не минає, а поселяється в тобі назавжди, набуваючи іншої форму існування … Відверті зізнання стають рядками, а зворушливі спогади знаходять відгук у серцях мільйонів людей», — каже Ані Лорак.

Шанувальники оцінили роботу співачки, називають пісню новим хітом, а в кліпі знайшли схожість з відео Ірини Білик «А я пливу у човні».

Нагадаємо, в український шоу-бізнес поступово повертається і Світлана Лобода. Вона також вперше за довгий час виступила на батьківщині.

Продюсер Ігор Кондратюк вимагає заборонити виступи російських зірок в Україні.

фото Instagram.com/anilorak

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