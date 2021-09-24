П'яного Ніколаса Кейджа переплутали з безхатьком та вигнали з ресторану

Голлівудську зірку Ніколаса Кейджа вигнали з престижного ресторану в Лас-Вегасі. П'яний Ніколас заявився в заклад неголеним, у футболці та домашніх штанах леопардового забарвлення. Він також був у шльопанцях, які тут же скинув і залишився босоніж.

Співробітники ресторану розповіли, що Кейдж спочатку пив дорогий віскі та текілу, а потім став агресивним: почав кричати на людей, намагався битися, затіяв сварку з персоналом.

57-річного Ніколаса виставили геть і не пустили, коли він спробував повернутися.

Як повідомляє видання The Sun, яке опублікувало відео інциденту, відвідувачі були впевнені, що це безхатько, який сюди випадково забрів. І прийшли у шок, дізнавшись, хто це був насправді.

В останні роки Кейдж, який в лютому цього року одружився вп'яте, нерідко з'являється на публіці вщент п'яним. У 1990-х і початку 2000-х років він був одним з найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Я повів п'яту дружину на кладовище»: Ніколас Кейдж відверто розповів про особисте життя.

Фото — скрін відео The Sun

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