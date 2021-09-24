У віці 65 років помер знаменитий англійський режисер Роджер Мічел, творець фільмів «Ноттінг-Гілл», «Гайд-Парк на Гудзоні», «Венера», «Моя кузина Рейчел», «Герцог». На початку 2000-х років Мічелл був затверджений режисером фільму «Вибір капітана Кореллі», але незадовго до початку роботи у нього стався серцевий напад, тому його замінили Джоном Медденом.

Причина смерті, про яку пише видання Metro, не повідомляється.

У 1992 році Мічелл одружився з актрисою Кейт Баффер, від якої у нього є дочка Розанна і син Гаррі. Подружжя розлучилося у 2002 році. Потім він одружився з актрисою Ганною Максвелл Мартін, яка молодша за нього на 21 рік. Вона народила Роджеру двох дочок — Ненсі та Меггі. У 2020 році подружжя оголосило про розлучення.

Американська кінозірка Джулія Робертс, яка разом з британським актором Г'ю Грантом знімалася у романтичній комедії Мічелла 1999 року «Ноттінг-Гілл» (вона стала одним з найкасовіших фільмів в історії британського кіно), висловила свої співчуття. Вона опублікувала фото режисера, супроводивши підписом: «Мені подобалася кожна хвилина, яку ми провели разом. Спочивай з миром, Роджер Мічел».

Раніше «ФАКТИ» писали, що у 57 років помер зірка серіалу «Секс і місто» Уіллі Гарсон.

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