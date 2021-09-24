Джамала розкрила правду про конкуренцію на «Танцях з зірками»

Учасниця «Танців із зірками» Джамала, яка показала в третьому ефірі кримськотатарський танець, розкрила правду про конкуренцію та дружбу на паркеті. За словами артистки, між учасниками складаються теплі стосунки, всі дуже занурені в проект і зосереджені на своїх номерах. Джамала говорить, що весь свій час присвячує репетиціям.

«Немає часу на чвари. Ми всі тааааак зайняті однією великою справою — зробити класно свій номер. Цей здоровий егоїзм в проекті дозволяє працювати і дружити на максимум. Найцікавіша для мене історія. Повторюю знову і знову, взагалі недооцінювала всю складність проекту. Я присвячую йому не просто шматочок свого часу, а абсолютно всю себе», — написала Джамала в Інстаграм і додала фото з колегами. Каже, не встигла з усіма зробити селфі тільки тому, що всі дуже зайняті. Також співачка попросила шанувальників підтримати її голосуванням.



*Джамала та Олександра Зарицька

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, яким буде четвертий ефір — в шоу повернеться переможниця Санта Дімопулос, вечір буде присвячений латинським ритмам.

Нагадаємо, ще до старту «Танців» розгорівся перший скандал. Олександра Зарицька поміняла партнера. За словами співачки, Олександр Прохоров не вірив в їхню перемогу. Танцюрист, який так і не потрапив в шоу, відповів на претензії артистки.

Назріває конфлікт і між суддею шоу Катериною Кухар і епатажним учасником MELOVIN. Прима-балерина подарувала артистові «мізки» і поставила найнижчий бал. У відповідь він порадив їй вчитися гумору.

фото Instagram.com/jamalajaaa

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