MamaRika і Сергій Середа в день хрестин сина розсекретили його ім'я

Співачка MamaRika і актор Сергій Середа, які в серпні вперше стали батьками, розсекретили ім'я сина. Щасливе подружжя розповіло, як назвали хлопчика в день його хрестин. Обряд провели вдома. У дворі біля басейну облаштували красиву зону для фотосесії. Хлопчика назвали Давидом.

«Це перше ім'я на якому ми разом зійшлися», — розповів Сергій Середа. Він зазначив, що при виборі імені, вони враховували, як воно буде звучати іншими мовами.

Нагадаємо, син MamaRika і Сергія Середи з'явився на світ в Києві, в приватній клініці. Співачці довелося робити кесарів розтин. Після виписки новоспечені батьки з малюком поїхали в Одесу, де знімають просторий будинок.

Після пологів MamaRika досить швидко повернулася у форму і поділилася секретом.

фото Instagram.com/mamarika_official

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