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Алла Пугачова зізналася, що зобов'язана життям ангелам-охоронцям — їх у неї двоє

18:25 24 вересня 2021
Алла Пугачова зізналася, що зобов&#39;язана життям ангелам-охоронцям&nbsp;— їх у неї двоє

72-річна Алла Пугачова, яка весело відсвяткувала день народження спадкоємців, розповіла про серйозні проблеми зі здоров'ям, від яких її кожен раз рятували ангели-хранителі. Про це Примадонна повідомила в інтерв'ю «Співбесідникові».

За словами співачки, вона точно знає, що ангелів у неї двоє.

«Думаю, у кожної третьої людини іноді щось буває: то нога заболить, то серце раптом не так застукало. Це природно. Щось таке буває і в мене, перебої різні. Це правда. У моєму житті траплялися такі важкі клінічні моменти, з таких проблем мене витягали! Але у мене дуже сильний ангел-хранитель. І є підозра, що їх двоє. Мабуть, по змінах чергують», — розповіла співачка журналістам.

Чоловік Пугачової Максим Галкін підозрює, що проблеми зі здоров'ям дружини є наслідком її концерту під Чорнобилем, який відбувся після вибуху на АЕС.

Нагадаємо, нещодавно серйозну операцію переніс і старший онук Алли Борисівни — Микита Пресняков.

Фото eg.ru/

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