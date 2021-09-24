«Посилаю всю мою любов»: Кіркоров зворушливо привітав дітей Пугачової через тиждень після їхнього дня народження

Нещодавно Алла Пугачова та Максим Галкін відзначали день народження своїх двійнят Лізи і Гаррі. Після привітань вдома вся зоряна родина вирушила на вечірку в стилі «Зоряних воєн». Запрошені були родичі, друзі дітей та сім'ї.

Колишній чоловік Пугачової Філіп Кіркоров, з яким Примадонна вже перестала спілкуватися, теж вирішив привітати Лізу і Гаррі, яких він знає з самого народження. Правда зробив він це тільки через тиждень.

«Вітаю Лізу і Гаррі з днем народження і посилаю всю мою любов чудовим діткам, яких знаю з самого народження!» — написав артист в Instagram.

Діти поп-короля Алла-Вікторія та Мартін, яких теж не було на святі, записали відео для двійнят. Вони побажали гарного настрою, пісень і танців своїм ровесникам.

Нагадаємо, Алла Пугачова та Філіп Кіркоров прожили разом 11 років. Після розлучення Примадонна вийшла заміж за гумориста Максима Галкіна. У пари ростуть двійнята Ліза і Гаррі. У свій час після розставання Кіркоров та Пугачова ще спілкувалися.

У мережі ходили чутки про те, що Примадонна повністю припинила спілкування з Кіркоровим за ініціативою Максима Галкіна.

Однак у день народження дітей Алла Борисівна та Максим звернулися до агентства з організації свят, яке колись відкрив Кіркоров. І Примадонна залишилася задоволена тим, як все пройшло. За її словами, цей день народження дітей запам'ятається надовго.

Двійнята отримали у подарунок від батьків, крім іграшок, смартфони та планшети, без яких зараз не обійтися в школі.

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