«Комусь потрібно і унітази мити»: Оля Полякова розповіла про майбутню освіту доньки Маші

Українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно здивувала публіку одкровеннями про стосунки з чоловіком, розповіла про те, якою бачить освіту своєї старшої доньки Маші.

У програмі «Дорослі дівчинки» телеведуча Маша Єфросиніна, у якої 17-річна донька Нана вчиться в США, і Полякова поміркували про те, які цілі ставлять перед собою підлітки.

За словами Полякової, 16-річна Марія ніколи не відмовиться від серйозної освіти на користь блогерства, як це роблять деякі її однолітки. Дівчина розуміє всю відповідальність.

Старша донька Полякової, ймовірно, відправиться на навчання за кордон. Дівчина мріє вступити до музичного коледжу Берклі у Бостоні.

Співачка розповіла, що завжди говорила дітям про те, що вони вчаться для себе, свого майбутнього. Від них самих залежить, наскільки вони будуть наполегливими у досягненні мети.

«Хочу тобі сказати одну, як я зрозуміла для себе, істину: не можуть бути суцільно багатими, успішними та щасливими. Комусь потрібно і унітази мити. Дитина повинна розуміти, що її освіта — саме її проблема», — зазначила Полякова.

Вона також уточнила, що не примушує дітей вчитися. І їй все одно скільки років її донька буде «гуляти» перед освітою.

Полякова часто призводить дочкам фразу своєї мами: «Як постелиш, так і виспишся». Вона нагадує Маші, що утримувати її не збирається, як і купувати доньці автомобіль та квартиру. Єдине, що оплатять батьки — це саме навчання, але спочатку Маша повинна вступити до вишу.

Відомо, що навчання в США коштує дуже дорого. Ціни в коледжі, куди мріє вступити Маша Полякова, високі навіть для багатьох американців. Вартість для місцевих студентів близько 15 тисяч доларів, а іноземців — 45 тисяч доларів на рік. І це не рахуючи витрат на проживання та особисті потреби.

Нагадаємо, в цій же передачі Оля Полякова розповіла, як іноді їй буває важко з донькою-підлітком, яка ніяк не припинить палити та любить біле вино.

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