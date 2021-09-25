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Шоу-бізнес

«Так більше жити не готова»: Нателла Крапівіна пояснила, чому їй було погано з Лободою

13:30 25 вересня 2021
Лобода і Крапівіна

Продюсер Нателла Крапівіна, яка влітку цього року заявила про розрив зі співачкою Світланою Лободою, має намір повернутися в шоу-бізнес. Але працювати вона хоче виключно з молодими артистами, передає «Стархит».

За визнанням Крапівіної, працювати з Лободою, яка була її єдиною артисткою, було не так просто, як це бачилося з боку.

Розкрутка співачки забирала у продюсера 99% часу. Будувати своє життя так само Крапівіна більше не хоче.

«Хочу займатися менеджментом артиста й давати дорогу молодим», — цитує видання слова Крапівіної.

Крім того, вона як і раніше хоче спробувати себе в кіно, не дивлячись на критику.

Нагадаємо, Крапівіна потрапила у страшний скандал влітку цього року після премії «Муз-ТВ». Вона різко висловилася на адресу співака Філіпа Кіркорова та блогера Давида Манукяна.

Після галасу Лобода та Крапівіна припинили співпрацю.

Сама Світлана Лобода недавно переїхала в Європу.

Правда, її старша донька Євангеліна буде жити в Москві та навчатися у Першій московській гімназії, де навчаються діти Пугачової й Галкіна.

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