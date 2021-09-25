Щастя не за горами: композитор Ігор Крутий завдяки позашлюбному сину стане дідусем в четвертий раз

Відомий російський композитор українського походження Ігор Крутий, недавно публічно визнав свою четверту дитину — Якова Крутого, скоро знову стане дідом.

Дружина 28-річного Якова вагітна, дитина повинна з'явитися ближче до зими. Про це «КП» розповів Сергій Мірошников, який виховав Якова як рідного сина.

Яків з дружиною

Новину про Якова та Крутого Мірошников дізнався з соцмереж. Вже більше року хлопець з ним не спілкується.

Мірошников з Яковом

За словами самого Ігоря Яковича, його велика сім'я прийняла Якова.

Деталі появи на світ ще одного свого сина Крутий розкривати не став. Композитор підтвердив, що Яків народився в результаті його зв'язку із заміжньою продавщицею московського гастроному.

Правду про його появу на світ Якову перед своєю смертю відкрила його мати. Два роки тому хлопець зв'язався з Ігорем Крутим та вмовив композитора здати тести ДНК. Після його результатів — він змінив прізвище і став Яковом Игоревичем Крутим.

Зараз Якову 30 років. Він займається бізнесом з продажу молодіжних товарів, захоплюється боксом.

Тепер у Ігоря Крутого четверо дітей — старший син Микола, якому зараз 39 років, 30-річний Яків, донька його теперішньої дружини Ольги Вікторія, яку композитор удочерив, та 17-річна Олександра.

Нагадаємо, нещодавно Крутий відсвяткував срібне весілля зі своєю другою дружиною Ольгою.

66-річний композитор познайомився з Ольгою у 1994 році в США. На той час жінка була одружена й виховувала доньку Вікторію. А Крутий переживав розлучення з першою дружиною Оленою. Через рік пара узаконила свої стосунки.

Саме знайомство з Ольгою надихнуло Крутого на написання знаменитої пісні «Я люблю тебе до сліз».

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